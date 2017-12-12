В Рузаевке пройдет большая продовольственная ярмарка 17 декабря

В это воскресенье, 17 декабря, в Рузаевке пройдет сельскохозяйственная ярмарка.
Стало известно, что откроется она традиционно на Площади Тысячелетия по ул. Маяковского (напротив Ледового Дворца).
По словам организаторов, жители и гости Рузаевки сумеют купить по сниженным ценам сельскохозяйственную продукцию мордовских изготовителей.
Отметим, что откроется ярмарка в 7:00.
Ранее сообщалось, что новогодние елки в Саранске будут радовать жителей города огнями после полуночи.
Также стало известно о том, что сотрудники администрации Саранска поздравят с Новым годом детей из малообеспеченных семей.
Источник: "Известия Мордовии".