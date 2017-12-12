Борцы из Рузаевки отобрались на первенство России

Спортсмены из Рузаевки завоевали 7 медалей на первенстве "Юность России" и 34-м всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров в Саранске.

Сообщается, что наши ребята одержали 3 победы, два раза поднимались на вторую ступень почетного пьедестала и два раза на третью.

Победителями в собственных весовых категориях стали: Д. Рахимов (до 72 килограмм), Г. Бокучава (до 77 килограмм) и В. Гранков (до 82 килограмм). Вторые места заняли А. Матлабов (до 55 килограмм) и И. Смирнов (до 60 килограмм). Третьими стали Б. Чавкин (до 60кг) и М. Мусаев (до 72 килограмм).

Победители этого состязания автоматически попадают на первенство Российской Федерации, которое пройдет весной 2018 года в Башкортостане.

Источник: "Известия Мордовии".