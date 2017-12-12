На детских утренниках в Саранске запретили бенгальские огни

С 19 декабря в детских садах и школах Саранска начнутся новогодние утренники. Однако на данных мероприятиях придется обойтись без бенгальских огней.

Мэр города Петр Тултаев предупредил ответственных лиц, что никаких бенгальских огней на детских мероприятиях не должно быть. График проведения представлений должен быть согласован с правоохранительными органами и МЧС.

"Обращаю внимание на противопожарную безопасность. Береженого бог бережет", - сказал градоначальник.

Как сообщалось ранее, в предновогодние и новогодние дни в Саранске в очередной раз пройдет благотворительная акция, которая зародилась еще несколько лет назад. Сотрудники горадминистрации поздравят с праздником детей из малообеспеченных семей и преподнесут им сладкие подарки, купленные за свой счет.

Источник: adm-saransk.ru