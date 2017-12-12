Биатлонистка Ольга Подчуфарова приостановила выступления в нынешнем сезоне

Мордовская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что возьмет паузу в нынешнем сезоне и сосредоточится на собственном здоровье.

"По согласованию с тренерским штабом я решила взять паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное. Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях", - сказано в заявлении Подчуфаровой, которое приводится на официальном сайте СБР.

Источник: СБР