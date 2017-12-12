В Мордовии задержали мужчин, ограбивших салон сотовой связи

В отдел полиции "Чамзинский" сообщили о срабатывании охранной сигнализации в салоне сотовой связи в поселке Комсомольский.

Там неизвестные утащили гаджеты. Менее чем за час работники полиции и Росгвардии арестовали двух прежде судимых представителей сильного пола.

Представители республиканского МВД рассказали, что задержанные отдыхали в развлекательном заведении, где распивали алкоголь. По пути домой у них возник план ограбить торговую точку. Они расколотили стекло витрины павильона и украли 3 телефона и 2 чехла.

На данный момент по этому факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф