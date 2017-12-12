Житель Мордовии может отправиться в колонию за пользование чужой кредиткой

Житель Чамзинского района ответит за кражу банковской карты.

Сообщается, что 25-летний мужчина нашел кредитку на улице, однако в полицию не понес, решив воспользоваться таким "подарком судьбы". В одном из сельских магазинов он рассчитался ею за алкоголь и продукты питания. Молодой человек не предполагал, что стоявший рядом односельчанин увидит чужую карту. Но тот заметил и сообщил об этом факте в полицию.

Покупателя задержали, банковскую карту конфисковали. Работники МВД установили ее владелицу, которая узнала о том, что ее кредиткой пользуется посторонний человек, от стражей порядка.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: "Известия Мордовии".