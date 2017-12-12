В Саранске стало происходить все больше аварий на водопроводе

В последнее время в Саранске стало происходить намного больше аварий на сетях водопровода. Об этом заявили в пресс-службе горадминистрации.

Так, в ночь с 7 на 8 декабря рабочие компании "СДС-Управление строительства" повредили водопровод в районе улицы Чернышевского. В связи с этим 362 частных дома, 39 МКД, 2 теплопункта были переключены на резервные источники. Затраты по восстановлению водопровода, включая потери "Горводоканала", будут возложены на вышеуказанную организацию.

А 2 декабря из-за аварии на несколько часов без водоснабжения оставались дома в районе д. 74А по улице Косарева, 6 декабря - из-за аварии в районе д. 25а по улице Гожувской. В первом случае вина лежит на компании "Караван Плюс", во втором – "Техспецстрой".

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что организации, проводящие работы, обязаны знать, где проходят магистральные трубы водоснабжения.

Источник: adm-saransk.ru