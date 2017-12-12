На ж/д вокзале в Рузаевке для маломобильных групп населения закупили гусеничный подъемник

На железнодорожных вокзалах Саранска и Рузаевки продолжают проводить работы для обеспечения комфорта маломобильных групп населения. Так, для вокзала Рузаевки приобретен гусеничный лестничный подъемник. В настоящее время помощь при посадке и высадке из поезда лицам, которые не могут передвигаться самостоятельно, оказывают работники вокзала.

Ранее были обустроены пандусы, уложена тактильная плитка на платформах, установлены откидные поручни и дверные ручки нажимного действия в санузлах. Кроме того, в санитарных комнатах предусмотрено оборудование для колясочников.

Источник: "Известия Мордовии".