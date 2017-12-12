В Саранске двум наркоманам не удалось сбежать от полицейских

Сотрудники Росгвардии Мордовии задержали в Саранске двух наркоманов. Первый из них попался в руки стражам порядка в юго-западной части города. При виде правоохранителей мужчина резко развернулся и скрылся в гаражном массиве. Гражданина вскоре задержали и обнаружили у него пачку из-под сигарет, в которой лежал пакет с белым веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, вес которого составляет около 1 грамма.

Второй случай произошел спустя несколько часов также в юго-западной части столицы РМ. Там был замечен юноша, усиленно искавший что-то около мусорных контейнеров. При виде полиции он попытался сбежать, но был задержан. У него было обнаружено и изъято наркотическое средство – производное вещества N-метилэфедрон, весом около 0,16 грамма.

Источник: 13.мвд.рф