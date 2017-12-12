Автором текста для "Тотального диктанта - 2018" станет известная писательница Гузель Яхина

В 2018 году "Тотальный диктант", так полюбившийся россиянам, напишут 14 апреля. Мордовия также принимает участие во всероссийской акции. В Саранске диктант напишут уже в пятый раз. С 2014 по 2017 год количество участников акции в регионе-13 возросло более чем в 4 раза.

Главным сюрпризом для участников диктанта всегда является объявление автора текста. В будущем году им станет Гузель Яхина, популярная российская писательница, лауреат премий "Большая книга", "Ясная Поляна", "Книга года".

Впервые участники будут писать диктант одинаковыми фирменными ручками. Для этого будет приобретено 225 тысяч ручек.

Свою оценку за работу можно будет узнать в личном кабинете на официальном сайте "Тотального диктанта".

Источник: "Известия Мордовии".