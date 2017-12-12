Житель Саранска изрезал знакомую продавщицу до полусмерти во время ссоры

44-летний житель Саранска попытался убить свою приятельницу, за что был задержан. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина приехал в Лямбирь к знакомому продавцу. Во время общения между знакомыми возникла ссора, в ходе которой гость истыкал продавщицу привезенным с собой ножом.
Происходящее увидел очевидец, который и сообщил о нападении в полицию. Злоумышленника задержали на месте преступления.
Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу с серьезными ранениями. У женщины изрезано все тело, повреждены легкое, печень.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в СКР по региону.
Источник: 13.мвд.рф