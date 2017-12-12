В Саранске новые казаки принесли присягу

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий посвятил в казаки новобранцев в столице РМ. Вступая в городское Свято-Предтеченское казачье общество, новички целовали крест и шашку, а также произносили текст присяги. Каждый обещал быть преданным Церкви, Отечеству и товарищам по казачьему братству, а также нести свою службу, как призывает к этому Господь, вплоть до готовности положить душу "за други своя".

Добавим, что казачье общество в Саранске существует отнюдь не первый год и относится к Волжскому казачьему войску, униформу которого можно узнать по характерным и колоритным красным погонам и лампасам.

Источник: "Известия Мордовии".