За 2 дня операции "Нетрезвый водитель" в Мордовии поймали 14 нарушителей

В минувшие выходные, 9 и 10 декабря, в Мордовии прошел очередной этап операции "Нетрезвый водитель". В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что всего несколько часов активной работы по выявлению водителей, которые не побоялись сесть за руль в нетрезвом виде, дали результаты.

Так, в Октябрьском районе Саранска патруль остановил водителя с явными признаками опьянения. Молодой человек не отрицал, что за рулем авто он находится в нетрезвом состоянии, однако заявил, что у него были важные дела, и он был вынужден отправиться в путь на собственной машине.

В итоге за 2 дня проведения рейда сотрудниками ГИБДД были задержаны 14 пьяных водителей.

Источник: gibdd.ru/r/13