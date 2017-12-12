Представительница Мордовии признана "Миссис романтичность" на конкурсе "Национальная краса 2017"

В городе Марксе Саратовской области прошел традиционный конкурс "Национальная краса 2017". За победу в нем боролись представительницы русского, украинского, татарского, казахского, мордовского и цыганского народов, проживающие на территории области. Мордовский народ был ярко и самобытно представлен руководителем фольклорного коллектива "Черемушки" Наталья Сорокиной.

Участницы, как и принято во время конкурсов красоты, рассказали о своих увлечениях, а также в творческом ключе представили свои профессии, продемонстрировали национальные танцы, приготовили блюда национальной кухни. Завершились испытания шикарным дефиле в вечерних платьях.

По итогам конкурса Наталья Сорокина получила специальный приз "Миссис романтичность". Ну а титул "Миссис Национальная краса 2017" завоевала преподаватель физкультуры политехнического колледжа Маркса Марина Галкина.

Источник: "Известия Мордовии".