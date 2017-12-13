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В Мордовии 14 чиновников управления природопользования наказаны за сокрытие доходов

В Мордовии 14 чиновников управления природопользования наказаны за сокрытие доходов

В Мордовии проведена прокурорская проверка в отношении управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Как сообщили в надзорном ведомстве, оказалось, что отдельные госслужащие нарушали порядок представления справок о доходах и имуществе. В этих документах чиновниками допускались искажения.

В частности, некоторые сотрудники не указали информацию о своих доходах и доходах супругов не по месту службы, о находящихся в их собственности объектах недвижимости и автомобилях, о наличии банковских счетов.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 14 человек.


Источник: prokrm.ru