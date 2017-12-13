В Мордовии 14 чиновников управления природопользования наказаны за сокрытие доходов

В Мордовии проведена прокурорская проверка в отношении управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Как сообщили в надзорном ведомстве, оказалось, что отдельные госслужащие нарушали порядок представления справок о доходах и имуществе. В этих документах чиновниками допускались искажения.

В частности, некоторые сотрудники не указали информацию о своих доходах и доходах супругов не по месту службы, о находящихся в их собственности объектах недвижимости и автомобилях, о наличии банковских счетов.

В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 14 человек.

Источник: prokrm.ru