В одном из сел Чамзинского района обнаружены три трупа в частном доме

В одном из домов в селе Сабур-Мачкассы Чамзинского района были обнаружены сразу три трупа. Все тела идентифицированы: это 82-летняя Любовь Асташкина, ее 79-летняя сестра Антонина Паничкина и 57-летний Александр Паничкин, сын Антонины. В селе ходят слухи, что возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

По неофициальным данным, тела обнаружила еще одна сестра погибших пенсионерок. По словам односельчан, все жертвы мало общались со своими соседями. На их дверях всегда висел замок, даже днем. Александр когда-то жил в соседнем регионе, но в последнее время все чаще бывал у матери. В Сабур-Мачкассах у мужчины была своя пасека.