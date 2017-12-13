Мордовские легкоатлеты взяли 4 медали на турнире в Пензе

В Пензе прошел фестиваль по легкой атлетике памяти героя-пограничника А. Махалина. Для участия в турнире в областной центр съехались около 700 спортсменов, представлявшие 7 регионов России.

Мордовию представляли спортсмены СШОР РМ имени Петра Болотникова. Легкоатлеты из региона-13 показали неплохие результаты. Так, Ирина Курбакова заняла первое место в беге на 60 метров, Вадим Морозкин был вторым на 800 метрах и третьим - на 400 метрах, а Марина Чегодайкина завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров.

Еще несколько наших спортсменов заняли места с четвертого по шестое.

Источник: mordovia-sport.ru