В Саранске 23 декабря состоится предновогодняя продовольственная ярмарка

На 23 декабря в Саранске запланировано проведение большой предновогодней ярмарки. Как сообщили в горадминистрации, торговые ряды будут находиться:

- в центре - на ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

- на Светотехстрое - на пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);

- на Юго-Западе - на ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

- на Химмаше - на пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

Традиционно на ярмарке можно будет приобрести качественные продукты по сниженным ценам. В этот раз организаторы завезут более 2 млн штук яиц, 300 тонн сахара, 200 тонн мяса, по 30 тонн сливочного масла и сыра твердых сортов. В широком ассортименте будут представлены кондитерские изделия, выпечка, рыба, молочные продукты. Также здесь можно будет приобрести новогодние деревья - ели и сосны.

На всех торговых площадках выступят артисты, а волонтеры помогут пожилым людям донести покупки до дома или до бесплатных "Газелей".

Источник: adm-saransk.ru