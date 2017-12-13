Одаренный лицеист из Саранска завоевал золото на международной олимпиаде юниоров

В Амстердаме прошла всемирно известная естественнонаучная олимпиада юниоров - International Junior Science Olympiad (IJSO). Участниками олимпиады стали школьники из 48 стран. Россию представляли 6 юных гениев, в том числе ученик 9-го класса Республиканского лицея для одаренных детей РМ Тимур Давлетбаев (остальные – из Москвы и Вологды).

Программа олимпиады включала три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный. При выполнении заданий требовалось проявить знания по физике, химии и биологии, а также экспериментальное мастерство. Именно поэтому для участия в олимпиаде необходимо обладать универсальным набором знаний и умений.

По итогам всех туров Тимур Давлетбаев завоевал золото в личном зачете и бронзу за экспериментальный тур в составе команды с москвичами Ильей Пановым и Никитой Черновым.

Источник: "Известия Мордовии".