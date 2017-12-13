В Саранске сбили двух пешеходов, пересекавших дорогу по "зебре"

В Саранске в течение суток два пешехода оказались под колесами автомобилей. Как сообщили в региональной ГИБДД, сперва на улице Полежаева водитель "Приоры" проявил невнимательность и сбил мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Пострадавший смог самостоятельно обратиться за помощью к врачам.

Похожее происшествие случилось на улице Лодыгина. Там на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу, наехала автоледи на "Хюндай-Матрикс". Пострадавший госпитализирован, его состояние на данный момент неизвестно.

В обоих случаях водители были трезвы. По фактам ДТП проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13