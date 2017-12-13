В Саранске дама в черных уггах украла кошелек у покупательницы ТЦ "Дионис"

В Саранске полиция разыскивает девушку, которая подозревается в краже. Преступление было совершено 9 декабря с 11:50 до 12:00 часов в магазине "Гараж" в ТЦ "Дионис".

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, подозреваемая ловко вытащила из сумочки другой покупательницы кошелек. В нем лежали 4200 рублей, банковские карты и документы.

Приметы предполагаемой карманницы: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы темные до плеч. Была одета: болоньевая куртка черного цвета до колен с капюшоном с меховыми вставками, колготки черного цвета, на ногах короткие замшевые сапоги черного цвета – угги, на голове шапка серого цвета.

МВД также публикует фото с камер видеонаблюдения, на котором можно частично рассмотреть разыскиваемую.

Источник: 13.мвд.рф