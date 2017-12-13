Мордовия дополнительно получит 292 млн за высокие показатели социально-экономического развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Мордовия получит свыше 292 млн рублей из федерального бюджета за высокие показатели социально-экономического развития в 2016 году. Всего же кабинет министров распределил 20 млрд рублей для 40 лучших регионов страны.

В рейтинге социально-экономического развития Мордовия заняла 24-е место. Первые три позиции забронировали за собой Якутия, Татарстан и Московская область.

В сопроводительном документе к распоряжению говорится, что выделенная сумма зависит от численности населения и индекса бюджетных расходов.