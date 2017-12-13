Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В Саранске двое безработных сдали на металл чужую "девятку"

В Саранске двое безработных сдали на металл чужую "девятку"

Двое жителей Саранска решили заработать денег, украв чужую машину и сдав ее на металлолом. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что преступники увидели "мишень", коей оказалась вазовская "девятка" во дворе одного из домов. Решив, что она бесхозная, воры вызвали эвакуатор и отвезли автомобиль в ближайший пункт приема метала.

Владелец ВАЗа вскоре обнаружил пропажу и обратился за помощью к полицейским. Те быстро установили личность похитителей. Ими оказались безработные, ранее судимые мужчины.

Подозреваемые признались в содеянном. Автомобиль изъят и возвращен владельцу. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.


Источник: 13.мвд.рф