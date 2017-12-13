СМИ: убийца Бориса Немцова будет отбывать срок в Мордовии

Заур Дадаев, осужденный за убийство оппозиционера Бориса Немцова, возможно, будет отбывать срок в одной из колоний Мордовии. Об этом сообщают СМИ.

Доподлинно известно, что Дадаева посадят в колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов. Точное место заключения киллера ФСИН пока не называет.

Немцов был убит несколькими выстрелами из пистолета 27 февраля 2015 года в Москве. В тот момент он прогуливался вместе со своей спутницей, украинской моделью Анной Дурицкой, после ужина в ресторане. Некоторые обстоятельства того убийства до сих пор вызывают разногласия в обществе.

Источник: "Известия Мордовии".