В Саранске ищут бродягу, который совершил кражу

Полиция Саранска ведет розыск 45-летнего Александра Карпова, который подозревается в совершении кражи. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, Карпов проживает в деревне Малая Елховка Лямбирского района.

Приметы разыскиваемого: на вид 38-40 лет, рост 170-175 см, он среднего телосложения, лицо овальное, волосы светлые короткие, глаза светлые. Мужчина ведет бродяжнический образ жизни.

Сотрудники уголовного розыска просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, сообщить по телефонам: 29-90-39, 29-90-38, 89179968945 или 02.

Источник: 13.мвд.рф