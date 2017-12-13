Саранским школьникам рассказали, как выбираться на поверхность в случае провала под лед

Сотрудники МЧС Мордовии провели для школьников Саранска занятия по поведению на льду в зимний период. Сперва состоялась профилактическая беседа, после чего школьникам на практике продемонстрировали приемы самоспасания и спасания людей, провалившихся под лед. В роли спасателей и "пострадавших" выступили наиболее подготовленные старшеклассники из школы №8.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РМ Александр Романов предостерег школьников от выхода на лед, так как его толщина на прудах и озерах пока неравномерная. Что касается рек, то на них лед образовался лишь местами.

Источник: 13.mchs.gov.ru