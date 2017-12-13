В Мордовии наградили победителей конкурса детского рисунка "Красота Божьего мира"

В Саранске были вручены награды победителям республиканского этапа ежегодного Международного конкурса детского рисунка "Красота Божьего мира".

В 2017 году ребята из Мордовии представили на суд жюри более 600 работ. Одна из них – рисунок "Моя деревня", выполненный 12-летней Алиной Деминой – заслужила второе место на финальном этапе конкурса (итоги которого подводила Московская Патриархия). Еще 17 победителей конкурса в разных номинациях получили грамоты и подарки из рук митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Вместе с ребятами архиерейской грамотой "За усердные труды во славу Русской Православной Церкви" был награжден руководитель республиканского поискового объединения Николай Кручинкин.

Источник: "Известия Мордовии".