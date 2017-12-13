Мордовская полиция просит помочь найти сбежавшего подростка

Правоохранители Мордовии органы устанавливают местонахождение 17-летнего Данилы Федорова из Краснокаменска Читинской области.

Представители республиканского МВД рассказали, что юноша 26 июля 2016 года ушел из детского дома "Доброта" и пропал.

Последний раз его видели 11 августа в поселке Кокуй Сретенского района. Может прятаться среди бездомных, жить на чабанских стоянках. Передвигается автостопом.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 160-165 см, телосложение худощавое, лицо смуглое, волосы прямые, темно-русые. Особые приметы: на левой руке большого пальца имеется татуировка. Был одет: спортивный костюм темно-голубого цвета, с белыми лампасами по бокам, футболка синего цвета, былые кроссовки.

Если вы узнали подростка на фото, сообщите в полицию.

Источник: 13.мвд.рф