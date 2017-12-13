Профсоюзные утренники в Мордовии будут проходить с 19 по 27 декабря

Совсем немного времени остается до Нового года - праздника, который любят и взрослые, и дети. В связи с этим в Доме союзов в Мордовии готовятся к проведению главной профсоюзной елки республики для детей членов профсоюзов.

Утренники будут проводить, начиная с 19 декабря. Детский смех будет звучать в этих стенах до 27 декабря. В течение 9 дней для ребят будут организовываться новогодние представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Перед началом каждого представления для мальчишек и девчонок планируется проводить "Веселые старты", а по окончании юные участники мероприятия станут счастливыми обладателями сладких подарков от Федерации профсоюзов РМ. По предварительным подсчетам, главную профсоюзную елку Мордовии в этом году посетят более 3000 детей членов профсоюзов.

Источник: "Известия Мордовии".