В Рузаевке УАЗ сбил даму на детских санках

Жительница Мордовии пострадала в необычном ночном ДТП. В пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что 34-летняя гражданка ехала на санках посреди дороги на улице Орджоникидзе в Рузаевке. Водитель УАЗа не заметил даму и сбил ее вместе с "транспортным средством".

Позже оказалось, что женщина вместе с подругой решила позабавиться в вечернее время. Они взяли санки и взобрались на горку, откуда пострадавшая на полном ходу вылетела на проезжую часть. На счастье дамы, у водителя оказалась хорошая реакция, потому пострадавшая отделалась синяками и ушибами.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: gibdd.ru/r/13