В Мордовии выбрали лучшую служебную собаку УФСИН

В межрегиональном учебном центре УФСИН России по Мордовии состоялся конкурс на лучшую служебную собаку. Мастер-класс со своими питомцами показали инструкторы-кинологи отделов охраны ИУ, СИЗО, управлений по конвоированию из разных регионов страны.

Сперва участники соревнований продемонстрировали азы дрессировки. Собаки должны были четко выполнить голосовые команды и безошибочно понимать жесты наставника. Следующим этапом стала полоса препятствий, которую собаки и инструкторы преодолевали вместе.

По итогам всех испытаний первое место занял инструктор-кинолог ИК-12 УФСИН России по Удмуртской Республике Руслан Матуров и его питомец по кличке Квин Дансинг Ларгус. Вторым стал его коллега из ИК-6 Иван Васильев с собакой по кличке Сан Иринхоф Локхид. Тройку лучших замкнул инструктор-кинолог ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области Алексей Бабаев со служебной собакой по кличке Ума.

Источник: 13.fsin.su