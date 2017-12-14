Парализованная жительница Саранска чуть не сгорела живьем у себя дома

В Саранске женщина-инвалид чуть не сгорела в своей квартире. К счастью, помощь подоспела вовремя.

Как сообщил в пресс-службе МЧС по РМ, пенсионерка находилась одна в своей квартире, когда из-за неосторожности при курении под ней загорелся матрас. Пламя заметил случайный прохожий, он же сообщил об этом сотрудникам ГИБДД, которые находились неподалеку.

Полицейские бросились к горящей квартире и стали стучать в дверь, но им никто не открыл. Тогда стражи порядка разбудили соседей и выяснили, что в данной квартире проживает парализованная женщина-инвалид, после чего передали информацию о происшествии.

Приехавшие спасатели срезали входную дверь и проникли в задымленную квартиру. На кровати они увидели стонавшую женщину, под которой горели постельные принадлежности. Пострадавшую передали медикам. Она получила отравление продуктами горения, но от госпитализации сама женщина и приехавший на место происшествия ее сын отказались.

Источник: 13.mchs.gov.ru