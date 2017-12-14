Жители Мордовии узнали свои оценки за Большой этнографический диктант

Подведены итоги Большого этнографического диктанта, который жители Мордовии написали вместе с остальными гражданами. Всего в этом году участие в написании диктанта приняли 367 тысяч жителей России и еще 14 стран мира. 200 тысяч участников написали диктант онлайн.

Средний балл по России за диктант составил 17,4 (из 30 возможных), это на 4% лучше, чем в прошлом году. В странах СНГ средний балл чуть ниже – 16,5. Как и в прошлом году, женщины писали диктант активнее и охотнее мужчин – 70 процентов против 30.

В 2017 году в Мордовии было организовано 26 площадок для проведения акции. Этнографический диктант в Мордовии написали 1987 человек, теперь все они смогли узнать свои оценки, которые были опубликованы на сайте Федерального агентства по делам национальностей.