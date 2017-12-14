С начала 2017 года на дорогах Мордовии погибли 17 пешеходов

С начала года на дорогах Мордовии произошло 236 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибли, 236 получили травмы. В пресс-службе ГИБДД по РМ напомнили, что сотрудники ведомства регулярно принимают меры, направленные на снижение числа дорожных аварий. Однако, несмотря на штрафы и активную профилактическую работу, некоторые участники дорожного движения по-прежнему пренебрегают ПДД, что приводит к печальным последствиям.

Стоит отметить, что ПДД нарушают не только водители, но и пешеходы. В частности, за 12 дней декабря в РМ произошло 13 ДТП с участием пешеходов, в которых погибла женщина и еще 12 человек получили травмы. Есть среди пострадавших и дети.

Сразу 3 наезда на пешеходов были зарегистрированы 11 декабря в разных районах Саранска. В этих случаях пешеходы переходили дорогу по нерегулируемым "зебрам".

Источник: gibdd.ru/r/13