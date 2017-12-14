Жителей Мордовии просят помочь в поимке организаторов подпольных казино

В Мордовии полиция ведет усиленный поиск двух организаторов сети подпольных казино. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, разыскиваемых зовут Александр Горлышкин и Иван Тутаров.

Приметы первого: на вид 35 лет, рост 175 см, среднего телосложения, глаза светлые, волосы темные. Приметы второго: на вид 30 лет, рост 175 см, плотного телосложения, глаза светлые, волосы темные.

"Если вам что-либо известно о мужчинах на фото, позвоните по телефонам: 8 (8342) 29-84-91, 29-82-43 или 02", - сказано в сообщении ведомства. За помощь в поимке преступников обещано вознаграждение, конфиденциальность гарантируется.

Источник: 13.мвд.рф