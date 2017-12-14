Педагоги из Мордовии стали дипломантами Всероссийского конкурса "Учитель здоровья – 2017"

Мордовские педагоги приняли участие в VIII Всероссийском конкурсе "Учитель здоровья – 2017". Мероприятие состоялось в Воронеже.

Для участия в конкурсе в областной центр прибыли 40 учителей здоровья. Была представлена и Мордовия, от которой приехали педагоги из Саранска Надежда Еремкина (учитель начальных классов школы №40), Юлия Кракович (учитель начальных классов, музыки гимназии №12), а также учитель физкультуры Большеберезниковской школы №1 Сергей Кисаров. Кроме того, завкафедры педагогики дошкольного и начального образования МГПИ имени М. Е. Евсевьева Инна Рябова работала в составе жюри конкурса.

По итогам конкурса Рябова отмечена благодарностью комитета по образованию и науке Госдумы РФ. Еремкина и Кракович получили дипломы конкурса на лучший текст и музыку гимна "Учитель здоровья России".

Источник: "Известия Мордовии".