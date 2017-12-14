В Сети появились новые фото строящейся "Мордовия Арены"

Застройщик стадиона "Мордовия Арена", который возводится в Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года, поделился новыми фото со стройки. В официальном аккаунте застройщика в соцсети "ВКонтакте" появились кадры, на которых видно, что на стадионе продолжается монтаж кровли, внутренняя чистовая отделка, также ведутся работы по технологии футбольного поля и вентилируемого фасада.

Напомним, что в следующем году Саранск примет 4 матча группового этапа ЧМ-2018. В столицу Мордовии приедет, в частности, сборная Португалии во главе с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Португальцы сыграют с Ираном 25 июня. Также в Саранске пройдут матчи Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня) и Панама - Тунис (28 июня).