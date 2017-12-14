В селе Ромодановского района Мордовии 23-летний парень трагически погиб, захлебнувшись в ванне

Жуткая трагедия произошла в Мордовии. Во вторник утром, 12 декабря, в частном доме в селе Вырыпаево Ромодановского района было найдено тело молодого человека. Труп 23-летнего Александра Скачкова обнаружил его отец.

Около 6 часов глава семьи Алексей Скачков проснулся и заметил, что в ванной комнате горит свет. Мужчина подошел к двери, но она была заперта, а изнутри никто не отзывался. Отцу ничего не оставалось, как выбить дверь. Там он увидел, что его сын Александр мертв - молодой человек захлебнулся, принимая ванну.

По словам жителей села, погибший работал допоздна в школьной котельной, а возвращался домой, когда родные спали. Очевидно, так было и в день трагедии. Односельчане считают, что Александр решил принять ванну, уснул в ней и захлебнулся. Родные рассказывают, что спящим в ванне Александра заставали и раньше.

По данному факту ведется проверка.

Источник: "Известия Мордовии".