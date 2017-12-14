В Торбеевском ДК собирали средства для девятилетнего Коли Кучерова

В Торбеевском районе Мордовии стало традицией проведение благотворительных концертов, средства от которых направляют тем, кто в них именно сейчас нуждается.

Накануне такой концерт прошел в районном ДК в декабре. Благотворительный взнос на лечение девятилетнего Коли Кучерова из села Дракино его участники могли сделать в зале, где проходило благотворительное мероприятие.

Урна для пожертвований находилась около сцены, на которой выступили подростки и учителя из обеих школ районного центра, учащиеся колледжа мясной и молочной промышленности, члены художественной самодеятельности РДК, клуба-студии "Аллегро". Все они с удовольствием откликнулись на предложение своим участием в концерте помочь пареньку в его борьбе с коварным недугом.

В целом было собрано 22 500 рублей пожертвований. Средства на лечение Коли Кучерова земляки продолжают перечислять и на открытый в банке специальный счет.

Источник: "Известия Мордовии".