На стадионе "Мордовия Арена" начали возводить временную инфраструктуру к ЧМ-2018

На территории строящегося стадиона "Мордовия Арена" началось возведение временной инфраструктуры, где во время ЧМ-2018 будут располагаться медиацентр, кампауд телевещателей, зона логистики, центр волонтеров и многие иные вспомогательные службы.

По словам заместителя генерального директора ООО "ПСО "Казань" Дмитрия Догадова, все работы на стадионе будут закончены в соответствии с условиями договора. В настоящее время в активную стадию перешло устройство кровли арены. На стадионе практически наполовину выполнен монтаж временных трибун. Несмотря на то, что билеты на данные места будут самими дешевыми, обзор с данных трибун будет ничуть не хуже, нежели в VIP-ложах. Дело в том, что, в отличие от многих стадионов "Мордовия Арена" очень компактная. Трибуны максимально приближены к игровому полю, за счет чего достигается хороший обзор. Расстояние от центра поля до зрителей не превышает 90 метров.

Черновая отделка внутренних комнат закончена. Свыше половины всех офисов, лож, раздевалок уже готовы к проведению соревнования. Подходит к концу монтаж лифтов (всего на стадионе предусмотрено 30 лифтов). Посаженный в конце сентября газон "чувствует себя хорошо". Специальное осветительное спецоборудование позволило создать настоящие тепличные условия, для того чтобы трава укоренилась и окрепла.

Впереди финальная, однако не менее ответственная стадия – пуско-наладочные работы.

Источник: "Известия Мордовии".