Жители Мордовии вытащили из пылающего дома женщину-инвалида

В ГУ МЧС России по РМ решается вопрос о награждении двух жителей села Варжеляй Торбеевского района.

Сообщается, что, рискуя собственными жизнями, Петр Чепайкин и Василий Седов спасли из пылающего здания женщину-инвалида. Пожар случился еще 25 ноября, однако о смелом поступке стало известно только лишь сейчас.

Мужчины ехали на авто, когда заметили, как из деревянного жилого здания валит густой дым. Пребывавшая поблизости женщина сообщила, что внутри может находиться парализованная пенсионерка. Чепайкин и Седов выломали входную дверь. Пожилая женщина лежала на полу и не могла двинуться с места. Товарищи отнесли пенсионерку к соседям.

Хозяйка здания из-за почтенного возраста и слабого состояния здоровья почти ничего не помнит. Только лишь вспомнила, что было очень жарко. Уже после осмотра врачами оказалось, что женщина не пострадала.

Источник: 13.mchs.gov.ru