Борец из Мордовии выступит за команду из Ирана

Сегодня, 14 декабря, в иранском Исфахане стартует клубный чемпионат мира по греко-римской борьбе.

В состязаниях примут участие 13 команд, Российскую Федерацию представит сборная Москвы. Ее возглавляет олимпийский чемпион Алексей Мишин (весовая категория до 87 килограмм). Кроме того, за эту команду выступят еще три представителя мордовской школы борьбы – Сергей Емелин (60 килограмм), Павел Салеев (67 килограмм) и Денис Муртазин (72 килограмма).

Главным соперником российской команды будет иранский "Бимех Рази". В состав этого клуба в качестве увеличения были включены борец из Мордовии Артем Сурков и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

Соревнования в Иране будут проводиться по новейшим правилам с постановкой в партер.

Отметим, что 13 команд распределены на четыре группы. Победители групп встретятся в полуфинальных матчевых встречах.

Источник: "Известия Мордовии".