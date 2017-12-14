Гостиницы Мордовии повысили физический объем услуг на 10,8%

Гостиницы Мордовии существенно повысили физический объем услуг, оказанный в период с января по октябрь 2017 года. Рост составил 10,8 % к аналогичному периоду 2016 года.

Это максимальный показатель в сравнении с другими отраслями. На втором месте находятся телекоммуникационные услуги, которые показали рост "плюс 105%".

Объем гостиничных услуг традиционно является основным показателем, отражающим развитие внутреннего и въездного туризма. Отмечается, что Мордовия становится все более привлекательной для посещения. Этому немало способствуют цены в гостиницах региона-13, которые остаются одними из самых демократичных по стране. В текущем году Саранск в очередной раз вошел в топ-20 городов России с наиболее экономичной ночевкой в гостинице.

Источник: "Известия Мордовии".