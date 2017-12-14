В Саранске осудят убийцу, доставленного из Берлина, который 16 лет скрывался за рубежом

В Мордовии будут судить уроженца Ардатова, который 16 лет назад убил человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, инцидент произошел в ночь на 2 января 2001 года в саранском диско-клубе "Эсмеральда".

Следствию удалось установить, что группа молодых людей, в числе которых был и 39-летний обвиняемый, устроили драку с компанией незнакомых мужчин. Когда разборки утихли, обвиняемый уже на улице выстрелил в грудь одному из оппонентов из пистолета "ТТ". Потерпевший скончался по пути в больницу.

Обвиняемый с места преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В итоге его обнаружили в Берлине. Немецкая полиция выдала преступника правоохранительным органам России. Убийца был доставлен в Саранск.

Источник: prokrm.ru