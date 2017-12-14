Трубы пнд для строительства по выгодным ценам

В современном мире пластик получил широкое распространение: он используется в пищевой промышленности, строительстве, для создания игрушек и прочих сферах жизни. В последнее время большой популярностью пользуются пластиковые трубы, которые применяются не только для воды, но и газа, также есть трубы с защитным покрытием и для защиты кабеля (они называются техническими).

Приобретение труб пнд для строительства является достаточно сложным процессом, для которого необходим выбор надежного продавца. Сотрудничество с компанией Ingplast.ru дает следующие преимущества:

Продукция высокого качества – у нас только сертифицированная продукция, срок службы которой не меньше 50 лет; Доставка осуществляется в кротчайшие сроки – доставка происходит в течение суток после получения заказа. Также большой запас материалов на нашем складе позволяет доставлять товар по всей территории нашей страны; Оперативное оформление заявок от клиентов – в течение получаса менеджеры компании свяжутся с вами для уточнения всех деталей; Консультации квалифицированных сотрудников; Трубопроводы полностью укомплектованы; Возможность арендовать аппарат для сварки труб пнд; Изготовление комплектующих согласно индивидуальным требованиям клиента.

Наверное, каждый покупатель понимает, что труба пнд должна не только соответствовать всем стандартам качества, но и быть доступной по цене. Компания Ingplast.ru уже на протяжении десятилетия занимается поставками крупных партий труб и сотрудничает с крупным заводами. И как результат, мы можем предложить наименьшую стоимость на эти изделия от производителя, также возможны скидки от завода. Также необходимо понимать, что на итоговую цену сильное влияние оказывает и логистика. Поэтому у нас есть свой транспорт.

Весной текущего года мы переехали на новый склад, более вместительный и теперь у нас постоянно в наличии трубы пнд, фитинги, а также весь остальной ассортимент материалов, необходимый для сетей водоснабжения, канализации, газопроводов, дренажа и прочее. Со схемой проезда можно ознакомиться на сайте компании. У нас можно заказать доставку на приобретенный товар или вывести самовывозом.

Наша компания сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. Оплату можно осуществить как наличными средствами через кассу, так и безналичным расчетом. Отметим, что в любом случае, вам предоставят всю необходимую бухгалтерскую документацию.