В Саранске пройдет шахматный турнир "Светлый Кубок"

Будущие Карповы и Корякины из различных республик и областей соберутся в Саранске на VI Финно-угорский межрегиональный детский шахматный турнир "Валдо Кече" ("Светлый Кубок").

Сообщается, что турнир пройдет с 16 по 19 декабря в Республиканском краеведческом музее им. Воронина.

Начнется турнир в 10:00 сеансом одновременной игры международного гроссмейстера из Самары А.М. Алавкина с членами команд регионов и воспитанниками интернатских учреждений. Помимо этого в рамках благотворительного проекта "Шахматы в детский дом" состоится мастер-класс.

Ребята будут не только лишь участвовать в интеллектуальных сражениях, они познакомятся с историей, культурными и спортивными достопримечательностями Саранска и республики.

Источник: "Известия Мордовии".