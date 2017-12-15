В Мордовии пострадавшим на производстве выделили 15 автомобилей

15 машин марки "Лада Гранта" получили жители Мордовии, пострадавшие вследствие тяжелого несчастного случая на производстве.

По словам управляющей ГУ - регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РМ Людмилы Ивановой, сумма денег на их покупку составила 6,9 миллиона рублей. Все без исключения автомобили приобретены за счёт денег Фонда социального страхования.

Всего с 2001 года жителям, пострадавшим вследствие тяжелого несчастного случая на производстве, региональным отделением Фонда выдано 277 спецавтомобилей на общую сумму свыше 49 миллионов рублей.

Помимо этого с начала 2017 года в Мордовии благодаря оперативному финансовому обеспечению инвалиды получили почти 2 миллиона различных изделий ТСР на сумму чуть более 102 миллионов рублей. Также инвалиды получили 899 путевок на санаторно-курортное лечение на сумму около 19 миллионов рублей.

Источник: "Известия Мордовии".