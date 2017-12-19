Состоялись матчи первого тура чемпионата Мордовии по мини-футболу

В Мордовии стартовал республиканский чемпиона по мини-футболу. В соревнованиях принимают участие 10 команд.

Первый тур чемпионата состоялся в прошедшие выходные. Предлагаем вашему вниманию результаты матчей стартового тура:

"Лямбирь" – "Краснослободск" - 6:1;

"Инженерия-Строй" (Саранск) – "Прокуратура" (Саранск) - 2:1;

"Атемар" – "Белозерье" - 4:1;

МГПИ (Саранск) – "Ичалки" - 3:0.

Матч "Атяшево" - АФ "Октябрьская" был перенесен на январь следующего года.

Поединки второго тура пройдут 23-24 декабря. Последний тур будет сыгран в апреле 2018 года.

Источник: "Известия Мордовии".