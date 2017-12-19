Жители Мордовии расплатились фальшивыми деньгами в интернет-магазине и оплатили кредит

В Мордовии выявлена очередная фальшивая купюра. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 15 декабря заведующая одного из отделений банка нашла поддельную купюру номиналом 1 000 рублей. Средства, в числе которых была фальшивка, поступили из офиса интернет-магазина.

А 17 декабря фальшивая банкнота номиналом 5000 рублей была выявлена в Ковылкинском районе. Ею жительница Ичалковского района расплатилась за кредит. В ведомстве отметили, что поддельная купюра - образца 1997 года (модификация 2004 года) серии вм № 5884792.

По этим фактам проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф