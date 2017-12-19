Жители Саранска считают новогоднее оформление Юго-Запада лучшим в городе

Жители Саранска получили право оценить свой город по красоте новогоднего убранства. На главной странице сайта горадминистрации открыто онлайн-голосование за лучшее новогоднее оформление районов столицы РМ.

Граждане на свое усмотрение могут выбрать, какой район, по их мнению, имеет самое эффектное новогоднее убранство – Юго-Запад, Химмаш, Светотехстрой или Центр. На данный момент явным лидером является Юго-Запад – за него проголосовали 61,74% жителей города. Второе место делят Светотехстрой и Химмаш – по 13,04 %. На последней строке - Центр (12,17%).